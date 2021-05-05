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Происшествия5 мая 2021 22:30

В Краснодаре без света остались жители шести центральных улиц

Во тьму погрузились дома в районе Черемушки краевого центра
Инна БОРИСОВА
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В Краснодаре вечером 5 мая из-за аварии отключился свет в домах жителей шести улиц

В Краснодаре вечером 5 мая из-за аварии отключился свет в домах жителей шести улиц

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Краснодаре 5 мая, примерно в половине девятого вечера, отключился свет у жителей шести улиц. Без электричества остались улицы Стасова, Старокубанская, Ставропольская, Селезнева, Алтайская.

- Аварийное отключение света произошло из-за повреждений на линии электропередачи, - сообщает дежурно-диспетчерская служба города.

Работы по возвращению света в дома краснодарцев могут занять около четырех часов, сообщает АО «НЭСК-Электросети».

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