В Краснодаре без света остались жители шести центральных улиц

В Краснодаре вечером 5 мая из-за аварии отключился свет в домах жителей шести улиц Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Краснодаре 5 мая, примерно в половине девятого вечера, отключился свет у жителей шести улиц. Без электричества остались улицы Стасова, Старокубанская, Ставропольская, Селезнева, Алтайская.

- Аварийное отключение света произошло из-за повреждений на линии электропередачи, - сообщает дежурно-диспетчерская служба города.

Работы по возвращению света в дома краснодарцев могут занять около четырех часов, сообщает АО «НЭСК-Электросети».