Застройщик ЖК «Сорока» на 218 квартир в Краснодаре признан банкротом

Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом застройщика жилого комплекса «Сорока» в Краснодаре. Комплекс возводился в Прикубанском округе краевого центра.

Признать несостоятельной компанию «СК Проспектстрой» - застройщика ЖК «Сорока» - через суд потребовали дольщики, которые так и не дождались своих квартир.

Компания «СК Проспектстрой» возводила в Краснодаре 10-этажный двухсекционный дом на 218 квартир. Сдача была запланирована на конец 2020 года. В общей сложности с застройщиком было заключено договоров на 7 млн рублей. На сегодня готовность домов составляет 65% и 26%.

Арбитражный суд ввел процедуру конкурсного производства в отношении «СК Проспектстрой», сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.