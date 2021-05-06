Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 6 мая 2021: стали известны самые зараженные районы Кубани

«Комсомольская Правда» – Кубань» непрерывно следит за развитием ситуации с распространением инфекции в Краснодарском крае. По последним данным, за сутки на Кубани положительный тест на COVID-19 сдали 98 человек – это самый высокий показатель заболеваемости на этой неделе. Тем не менее ситуация остается под контролем. Уже несколько дней подряд в регионе фиксируется менее 100 новых случаев заражения COVID-19.

Новые случаи заболевания страшной инфекции были выявлены в 25 муниципальных образованиях Кубани. Уже традиционно рейтинг возглавил Краснодар. За последние сутки в краевом центре положительный результат на коронавирус получили 23 человека.

Также региональный оперативный штаб назвал районы, которые оказалась в антирейтинге с самым высоким числом заболевшие за последние 24 часа.

Возглавил рейтинг Лабинской район. Здесь за последние сутки было выявлено восемь новых случаев заражения инфекцией.

- Далее идут Павловский, Отрадненский и Новокубанский районы. В этих муниципалитет обнаружено по 4 новых заразившихся, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

На первый план в борьбе с пандемией вышла массовая вакцинация населения. Во время майских праздников она продолжается во всех муниципалитетах Кубани. Прививку от инфекции уже сделали около полумиллиона жителей края. Благодаря массовой вакцинации, которая стартовала в конце прошлого года, как минимум три месяца на Кубани не фиксировалось новых вспышек коронавируса.

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