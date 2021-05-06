Последние новости на 6 мая 2021. В Новороссийске спасатели сняли с горы Колдун застрявшего там подростка. Ребенок завис на 30-метровой высоте, не рассчитав свои силы.

Водитель в Сочи сбил на переходе ребенка насмерть. Мальчик переходил улицу по нерегулируемому переходу.

В центре Краснодара для проведения парада 9 мая ограничат движение авто. В этом году он пройдет без зрителей.

Что на самом деле скрывают таинственные круги на полях в Усть-Лабинском районе. Уфологи изучают рисунки, появившиеся глубокой ночью около станицы Тенгинской.

Временный мост через реку Пшенахо в Туапсинском районе откроют к началу лета. Часть моста рухнула в апреле из-за сильных дождей.