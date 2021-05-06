Погода в Краснодаре на 6 мая 2021 года: жара установится в краевом центре

Уже скоро на Кубани установится по-настоящему летняя погода. Каждый день воздух в Краснодарском крае прогревается до новых максимальных отметок. Однако говорить о наступлении лета уже сейчас пока рано. Оно придет в регион не раньше чем через две-три недели. Во всяком случае, так считают синоптики.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода в Краснодаре на 6 мая 2021 года.

- В четверг ожидается усиление ветра до 9 м/с, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Максимальная температура воздуха составит 24 градуса.