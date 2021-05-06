Температура воды в Черном море 6 мая 2021: в Сочи морская гладь прогреется до рекордных значений

Курортный сезон на Кубани в разгаре. Из-за закрытия границы с Турцией люди со всей страны рванули в Краснодарский край. Местные гостиницы буквально ломятся от наплыва туристов, которые непрерывно прибывают на курорт. Не радует людей только температура воды в Черном море. Из-за небывало холодной весны морская гладь еще толком не прогрелась.

«КП» – Кубань» выяснила, какая температура воды в Черном море 6 мая 2021

В четверг утром морская гладь в Сочи прогрелась до рекордного значений в этом году. По данным синоптиков, температура воды составила плюс 17 градусов. Немного слабее прогрелась морская гладь в Геленджике и Новороссийске (+15). Самый низкий показатель зафиксирован в Туапсе. Здесь температура воды составила всего плюс 12 градусов.

Отметим, что самая комфортная температура для купания в море – плюс 28 градусов. Обычно она наступает в начале июня.