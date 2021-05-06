Вениамин Кондратьев: «Запрет на строительство жилых домов у моря увеличит число отелей»

По словам Вениамина Кондратьева запрет, принятый в 2019 году, на строительство жилых домов в 500-метровой зоне от побережья Черного моря в Краснодарском крае позволил привлечь инвесторов для возведения новых отелей на курорте.

- Важно, чтобы в этой зоне начали строиться гостиницы, а не спальные районы. Общался с отельерами, они говорили, что раньше, исходя из цен на землю, это было практически невозможно. Если строители за три года отбивают стоимость, то отельерам нужно лет 50. Поэтому мы эту золотую 500-метровую зону для них сохраняем в Геленджике, в Сочи и в целом на побережье. Вот это стратегия, - сказал губернатор.

Отельеры уже вложили около 7 млрд рублей в строительство санаториев в Анапе.