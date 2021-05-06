Когда отключат горячую воду в Краснодарском крае: жители Анапы останутся без воды на две недели

Когда отключат горячую воду в Анапе – один из самых популярных вопросов на форумах курортного города. По разным причинам сроки ремонтных работ корректировались не один раз.

«КП» – Кубань» узнала, когда отключат горячую воду в Анапе. Учитывая ранний старт курортного сезона, этот вопрос волновал не только местных жителей, но и туристов.

Так запрос «когда отключат горячую воду в Анапе» стал одним из самых популярных в поисковых системах за апрель. Жители и гости курорта останутся без воды с 12 по 25 мая. За две недели сотрудники АО «Теплоэнерго» закончат все испытания магистральных трубопроводов тепловых сетей на прочность и герметичность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Когда отключат воду в Краснодарском крае: жители Анапы останутся без воды с 27 по 29 апреля

Подачу возобновят не раньше 10 часов утра в среду (подробнее).