Крупный пожар пошутили на складе в Краснодаре

Крупный пожар пошутили на складе в Пашковском районе Краснодара. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в шесть утра в четверг.

- По прибытию к месту первого подразделения установлено, что в складе происходит горение на площади 180 кв.м., – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спустя двадцать минут пожар был локализован. Полностью горение было ликвидировано в 7:04. В результате пожара никто не пострадал.

- К тушению пожара привлечены от РСЧС 34 человека, 11 ед. техники, в том числе от МЧС России 24 человека, 8 ед. техники, – добавили в ведомстве.

Сейчас спасатели занимаются установлением причин возгорания.