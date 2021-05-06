Житель Саратова нашел в Краснодаре чужую карту и купил себе телефон

В дежурную часть полиции Прикубанского округа Краснодара позвонил местный житель и рассказал, что он потерял свою банковскую карту, после чего с нее начали происходить списания денежных средств. Вся сумма ущерба составила 21 тысячу рублей.

- В результате проведенных оперативно-розыскных и технических мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали его на одной из улиц краевого центра, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе полиции города Краснодара.

Подозреваемым оказался ранее судимый 31-летний житель Саратова. Он признался в содеянном и рассказал, что с помощью карты купил себе телефон в ломбарде, а потом пошел в продуктовый магазин. Не смотря на то, что карту владелец потерял самостоятельно, в отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Кража». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.