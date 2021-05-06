В горах Сочи сотрудники МЧС спасли туристку с травмой ноги на вертолете

Фото: ЮРПСО МЧС России

5 мая 35-летняя жительница Краснодара со своим мужем и еще тремя туристами отправились в серьезный поход в горы. Тропа называется маршруту №30 Кавказского государственного природного биосферного заповедника или же популярный «Маршрут через горы к морю». На высоте 1730 метров недалеко от Черкесского перевала женщина поскользнулась на снегу и травмировала ногу, самостоятельно продолжать путь она уже не смогла.

Тогда ее муж обратился к спасателям. Сотрудники МЧС оперативно вылетели на помощь на вертолете и эвакуировали пострадавшую. На земле ее передали сотрудникам Скорой помощи. Об этом «КП»-Кубань» рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели напоминают, что перед походом в горы обязательна регистрация туристов в МЧС. Это нужно делать не позднее чем за десять рабочих дней до начала похода. Для регистрации вы можете позвонить в территориальные органы МЧС или же оформить документ на сайте.