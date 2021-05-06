Фото: Варвара Дым

В Сочи крупный пожар. Горит крыша недостроенного здания. Как сообщают очевидцы, на месте уже работают пожарные, огонь почти потушен, горит край крыши. По предварительным данным погибших и пострадавших нет.

Все обстоятельства выясняются.

Как сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в 12.44 06.05.2021 диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Сочи, ул. Пластунская

В 12.45 к месту вызова направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС России

В 12.54 по прибытию к месту первого подразделения установлено, что происходит горение кровли 4-х этажного нежилого неэксплуатируемого здания на площади 400 м. кв.

В 13.16 локализация пожара на площади 400м. кв.

В 13.23 ликвидация открытого горения

В 13.29 полная ликвидация последствий пожара

Погибших и пострадавших нет.

К тушению пожара привлечены 34 человека,10 ед. техники, в том числе от МЧС России 27 человек, 8 ед. техники.