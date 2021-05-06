Фото: sochi.ru.

Встреча с ведущими риелторскими компаниями прошла в Сочи. Для эффективного сотрудничества между продавцом, покупателем и городской власти был подготовлен проект реестра участников рынка недвижимости «Риелторы Сочи». Об этом рассказали в пресс-службе курорта.

Сейчас в городе работают 240 агентств недвижимости. В «Гильдию риелторов Сочи» входят 12 крупных компаний.

Цель проекта - улучшение качества оказания риелторских услуг, выведение из «тени» частных маклеров.

Администрация Сочи по прежнему разъясняет застройщикам необходимость работать в рамках действующих законов.

- За 4 месяца этого года управлением земельного контроля Сочи направлены письма в надзорные для блокировки продаж жилых помещений более чем на 1200 сайтах, – рассказал исполняющий обязанности первого заместителя главы Сочи Александр Свириденко.

По итогу встречи стороны договорились о сотрудничестве и информационной поддержке для обеспечения максимального комфорта как для жителей города, так и для тех, кто решил переехать на курорт.