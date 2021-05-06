Фото: sochi.ru.

Молодежь Сочи приглашают к участию в краевом конкурсе. Региональное управление особо охраняемыми природными территориями в течение 2021 года проводит конкурс фото- и художественных работ «Пейзажи Краснодарского края»

Его цель - привлечение внимания молодежи к вопросам экологии и сохранению особо охраняемых природных территорий Краснодарского края.

В ноябре этого года в Краснодарском краевом художественном музее им. Ф.А.Коваленко будут выставлены лучшие работы художников и фотографов. Финалисты конкурса будут награждены дипломами и памятными призами.

Ознакомиться подробнее с информацией о конкурсе можно на официальном сайте учреждения в разделе «Конкурсы» и в социальной сети инстаграм @uoptt_kk.