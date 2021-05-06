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Новый пеший маршрут для туристов открыли в Сочи. Кавказский биосферный заповедник возобновил тропу №30 А - от КПП Лагонаки до стоянки Инструкторская щель. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотруднику Лагонакского отдела проинспектировали и подготовили маршрут, выставили маркировки тропы. По их словам, полностью маршрут еще не работает, и пройти дальше Инструкторской щели или остаться на ночевку нельзя.

Данный маршрут доступен только для пешего прохождения - снегоходы и квадроциклы запрещены.

Из-за затяжной холодной весны большинство туристических маршрутов на майские праздники открыты не будут. Маршруты на высоте выше 1000 метров укрыты толстым слоем снега. В целях безопасности, допуск туристов на многодневные маршруты заповедника запрещен.

Покупка пропусков на маршруты заповедника до 12 мая возможна только офлайн.