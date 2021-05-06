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Инспектор сочинской таможни задержан за взятку. Сумма полученных денег составила 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

- Деньги должностному лицу передал гражданин России за не проведение таможенного контроля и беспрепятственный пропуск через таможенную границу партии товаров без декларирования и уплаты таможенных платежей, - рассказали в ведомстве.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по противодействию коррупции инспектора таможенного поста МАПП Адлер задержали с поличным, при получении взятки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ.