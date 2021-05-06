В Геленджике водитель без прав перевернул иномарку на крышу

Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России

Авария случилась 5 мая около 17:40 на подъездной дороге к улице Центральной в поселке Виноградном города Геленджика. Там, по предварительным данным автоинспекции, 43-летний водитель автомобиля «Хендай» не справился с управлением и слетел в кювет. После чего машина опрокинулась на крышу.

- В результате ДТП пострадали двое детей – мальчик восьми лет и девочка 12 лет, - сообщили «КП»-Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю.

Точные обстоятельства аварии уточняются.