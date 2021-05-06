В КТТУ объяснили рост цен на проезд

Фото: архив МУП КТТУ

С мая этого года в Краснодаре проезд в трамваях и троллейбусах будет стоить 30 рублей. Такую цену уже давно установили частные перевозчики, теперь очередь дошла и до бюджетников. В КТТУ объяснили, почему повысили стоимость.

- Цена в 28 рублей была установлена еще в 2019 году. Все это время предприятие работает в убыток, а среднемесячная зарплата на 1 работника упала на 10%, из-за чего начался дефицит и сотрудников. Во время пандемии предприятие смогло держаться на плаву только благодаря тому, что воспользовалось всеми возможными мерами поддержки от государства, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе КТТУ.

Кроме того, предприятие находится в долговой яме. К концу года сумма задолженности составит около двухсот миллионов рублей. Эта ситуация приведет к росту штрафов и пеней перед налоговой и поставщиком. Поэтому повышение цены на проезд стало последней мерой помощи остаться КТТУ на плаву.

Отметим, что при повышении тарифа сохраняются все льготы - как муниципальные, так и региональные.