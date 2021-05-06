Фото: ОЦ "Сириус"

В Сочи наградили участников первой онлайн-олимпиады по шахматам. В Образовательном центре «Сириус» состоялась церемония награждения юниоров и тренеров сборной России по шахматам. Об этом рассказали в пресс-службе Центра.

Золотые медали вручили Андрею Есипенко, Полине Шуваловой, Алексею Саране и Маргарите Потаповой. Все четверо победителей российской сборной - воспитанники шахматного направления «Сириуса». На турнире наши оставили позади именитых игроков из 163 стран мира.

- Задача "Сириуса" - помочь талантливым шахматистам со всей России раскрыть свой потенциал. В Центре ребята оттачивают свое мастерство с помощью современных технологий и методик, занимаются с известными тренерами и преподавателями, - отметил заместитель руководителя Фонда «Талант и успех» по направлению «Спорт» Дмитрий Савин.

Напомним, первая онлайн-олимпиада ФИДЕ проводилась с 24 июля по 30 августа 2020 года на платформе Chess.com. Она стала заменой 44-й Всемирной шахматной Олимпиады, перенесенной на 2022 год из-за пандемии коронавируса.