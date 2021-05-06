В Краснодаре кондукторам и водителям трамваев повысят зарплату

Фото: архив МУП "КТТУ"

За первый квартал 2021 года МУП «КТТУ» перевезло 23,3 миллиона пассажиров. Этот показатель меньше на 17% докризисного уровня 2019 года. Пассажиропоток не восстановлен, предприятие все еще продолжает работать в убыток. Об этом «КП»-Кубань» рассказали в пресс-службе предприятия.

Вместе с этим случилось снижение зарплаты. В среднем кондуктор зарабатывает 22 тысячи, а водитель – 32 тысячи. Эти показатели ниже на 15% по сравнению с тем же 2019 годом. В связи с этим многие сотрудники стали увольняются, так как тяжелые условия труда не соответствуют выплатам.

- Дефицит кадров ставит под угрозу выполнения обязательства по перевозке пассажиров, - отмечают в муниципальном управлении.

Поэтому предприятие планирует повысить зарплату на 4,9% по всем категориям сотрудников.