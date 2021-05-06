В Динском районе прошла церемония перезахоронения 22 советских воинов

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Динском районе прошла торжественная церемония перезахоронения останков 22 советских солдат. Их братскую могилу обнаружили поисковики в декабре 2020 года, сообщает пресс-служба администрации края.

Погибшие бойцы в годы Великой Отечественной войны сражались в составе 9-й горно-стрелковой дивизии. Это удалось установить в ходе архивной работы краеведческого отряда «Поиск».

- Вечная память безвестным солдатам великой войны, великой Победы. Мы живем за них, наши дети и внуки будут жить за них, - сказал на церемонии погребения губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что под Анапой торжественно захоронили останки девяти военных моряков Великой Отечественной войны. Траурная церемония прошла в станице Благовещенской, где в 1943 году шли жесточайшие бои.