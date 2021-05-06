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Происшествия6 мая 2021 19:21

Под Геленджиком четыре села остались без газа из-за аварии

Строители повредили трубу газопровода
София ФОМЕНКО
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Ремонт планируют закончить завтра в 12:00

Ремонт планируют закончить завтра в 12:00

Фото: Иван ВИСЛОВ

Сегодня, 6 мая, на федеральной трассе М4 «Дон» проводились строительные работы на газопроводе. Рабочие задели и повредили трубу газопровода, из-за чего задвижку пришлось перекрыть в целях безопасности.

- Из-за аварии прекратили подачу газа в селе Дивноморское, селе Возрождение, селе Прасковеевка и хуторе Джанхоте, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе мэрии Геленджика.

Сейчас на месте ЧП идут ремонтно-восстановительные работы. Починить трубу планируют до 12:00 7 мая.

ЧП