Под Геленджиком четыре села остались без газа из-за аварии

Ремонт планируют закончить завтра в 12:00 Фото: Иван ВИСЛОВ

Сегодня, 6 мая, на федеральной трассе М4 «Дон» проводились строительные работы на газопроводе. Рабочие задели и повредили трубу газопровода, из-за чего задвижку пришлось перекрыть в целях безопасности.

- Из-за аварии прекратили подачу газа в селе Дивноморское, селе Возрождение, селе Прасковеевка и хуторе Джанхоте, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе мэрии Геленджика.

Сейчас на месте ЧП идут ремонтно-восстановительные работы. Починить трубу планируют до 12:00 7 мая.