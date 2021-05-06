В Новороссийске высадили 80 кедров в память героев Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Новороссийске прошла акция по закладке кедровой аллеи. 80 деревьев с именами героев Великой Отечественной войны зазеленеют на территории мемориального комплекса «Малая земля», сообщает пресс-служба краевой администрации.

- Сейчас в крае проходит международная акция «Сад памяти». Ее цель – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из погибших в годы Великой Отечественной войны, - рассказали в пресс-службе администрации региона.

В рамках Всероссийского проекта «Кедры Великой Победы» в Москве, городах-героях, городах воинской славы, регионах России, в странах СНГ и Европы будут высажены 3 миллиона кедров.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что в Сочи 7 мая состоится легкоатлетическая эстафета ко Дню Победы. Масштабное мероприятие охватит все районы города-курорта.