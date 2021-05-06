В Сочи обсудили вопросы сбора и утилизации мусора в условиях высокого курортного сезона

Сочи готов встретить предстоящий высокий сезон чистыми улицами и пляжами Фото: Николай ХИЖНЯК

В Сочи прошло совещание, посвященное вопросам транспортировки твердых коммунальных отходов на полигоны и их последующей утилизации.

Участники встречи - руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, вице-губернатор Кубани Александр Трембицкий, мэр Сочи Алексей Копайгородский и представители региональных операторов по обращению с отходами – отметили, что Сочи отличается от других регионов своей сезонностью.

- Мы понимаем, что регион особенный, здесь есть сезонность. Как следствие - совершенно другой оборот отходов и иная структура их накопления, - отметила Светлана Радионова.

Так, к предстоящему высокому сезону в городе увеличено число мусоровозов, обновлены контейнерные площадки для отходов. Компании, отвечающие за вывоз мусора, перестроили логистику транспортировки отходов.

- В условиях курортного сезона для нас особенно важно, чтобы город был чистым. Могу заверить, что мы покажем оперативную работу совместно с подрядными организациями, которые уже зарекомендовали себя в Сочи и регионе, – сказал мэр города Алексей Копайгородский.

В ходе встречи прозвучали конкретные экологические решения, применимые именно для Сочи. Следующее совещание подобного формата пройдет в конце июня.