В центре Краснодара заработало новое культурное пространство

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре после реконструкции открылся хорошо известный горожанам Дом офицеров. Только теперь это новое культурное пространство краевого центра - Театр защитника Отечества.

- Здание в стиле модерн восстановили до мельчайших подробностей, вплоть до цветовых оттенков фасада. На объекте работали лучшие реставраторы России, а также литейщики, лепщики, кузнецы, краснодеревщики, специалисты по мрамору, - рассказали в администрации края.

Теперь у театра есть современная сцена, световое и звуковое оборудование, залы на 250 и 38 мест. Для актеров оборудованы гримерки, есть музейные помещения для экспонатов разных лет.