В Новороссийске 7 мая пройдет третья ночная репетиция Парада Победы

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

В Новороссийске проходят ночные репетиции предстоящего Парада Победы. Так, 5 мая состоялась вторая вечерняя репетиция парада пеших расчетов и механизированной колонны, сообщает пресс-служба администрации города-героя.

- В репетиции было задействовано около 30 единиц военной техники, в том числе противокорабельные самоходные артиллерийские комплексы «Берег», зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», боевые машины десанта БМД-2 и БМД-4М, - уточнили в мэрии.

Всего в Параде Победы 2021 в Новороссийске примут участие до 1,5 тыс. военнослужащих.

Следующая ночная тренировка намечена на 7 мая. Движение транспорта по улице Советов с 19.00 до 24.00 будет ограничено, предупреждает администрация города.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что на Парад Победы 2021 в Краснодаре и Новороссийске пустят только 100 ветеранов войн. Увидеть воочию торжественный проход войск смогут ветераны Великой Отечественной войны и участники локальных боевых конфликтов.