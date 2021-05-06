«Аэрофлот» открывает регулярные полеты из Санкт-Петербурга в Геленджик со 2 июня

Перелеты в Северную столицу на втором месте по популярности у пассажиров аэропорта Геленджик Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Авиакомпания «Аэрофлот» впервые открывает регулярные рейсы из Санкт- Петербурга в Геленджик. Полеты начнутся со 2 июня, сообщает пресс-служба аэропорта Геленджик.

- Перелеты в Северную столицу на втором месте по популярности у пассажиров аэропорта Геленджик, за прошлый год авиакомпаниями на данных рейсах было обслужено порядка 53 тыс. человек, - сообщил гендиректор ООО «Аэропорт Геленджик» Иван Таранченко.

У авиаперевозчика запланированы три рейса в неделю.

По средам лайнеры будут вылетать из Петербурга в 11:05 и отправляться обратно в 15:00.

По пятницам и воскресеньям вылет из Питера - в 11:25.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что лоукостер «Победа» откроет прямые полеты из Краснодара и Сочи в Гюмри с 1 июня. Продажа билетов на рейсы уже началась.