Команда Кубанского госуниверситета выиграла Кубок главы Краснодара открытой лиги КВН

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

В Краснодаре прошла игра открытой краснодарской лиги Клуба веселых и находчивых. Команда «Сборная КубГУ» выиграла Кубок главы Краснодара и сертификат на 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба администрации города.

Второе место завоевали ученики краснодарского лицея №48 «Исключение из правил», третье место - у команды «Штрихкод» из Кубанского аграрного университета.

- Эта игра после долгой паузы получилась такой живой, остроумной и интересной. Проигравших не было - все получили большое удовольствие, - отметил начальник управления по делам молодежи Сергей Фетисов.