Узнали, где будут отключения света в Сочи 7 мая 2021 Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Отключения света в Сочи 7 мая 2021 обещают в ряде округов курорта. Рабочие каждый день приводят в порядок центральные коммуникации и сетей. Во время ремонта специалисты вынуждены временно прекращать подачу электричества в дома и квартиры жителей. Отметим, что касается это не всего Сочи, а только нескольких улиц. «КП» – Кубань» узнала, где будут отключения света в Сочи 7 мая 2021.

В Адлерском районе в селе Верхнениколаевское на улицах Мостовая и Киевская, Кузнечная, Голубые Дали, Гастелло (последние три – частично), поселке Красная поляна на улице Защитников Кавказа 20-60.. Здесь частично будет отключена подача электричества в промежутке с восьми утра и до пяти вечера.

В Хостинском районе с восьми утра и до пяти вечера света может не быть на улицах Тепличная 1-110, Ветеринарная 1-20, Амбровая 8, Иванова поляна 10, Буковая 36, 150, 11, 29, 30, 2А, и Механизаторов 14/8.

В Центральном районе Сочи электричество выключат в промежутке между 08:00 и 19:00 на улицах Виноградная, Целинная, Яблочная, Восточная, Тимирязева, Севастопольская, Донская (последние шесть – частично) и переулке Строительный (частично).

Лазаревский район останется без света с 08:00 до 17:00. Здесь подачу электричества отключат в поселке Солоники на улице Тихорецкая (частично), поселке Мирный на улицах Мирная и Солоники (частично), поселке Тихоновка, поселке Дагомыс на улице Армавирская, поселке Варваровка, поселке Сергей-поле на улицах Шалфейная и Черничная, поселке Головинка на улицах Центральная, Симферопольская, Череповецкая, Главная (везде – частично), поселке Лоо на улицах Лооская и Плановая (обе – частично) и переулке Лоосский.

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