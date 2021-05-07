Фото: sochi.ru.

Акция «Парад у дома ветерана» стартовала в Сочи. Выездные мероприятия посвящены празднованию 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе курорта.

Ветераны Великой Отечественной войны принимают поздравления от творческих объединений города. Юнармейцы проходят под окнами торжественным маршем, а вокальные коллективы исполняют фронтовые песни.

– Выездные мероприятия в Сочи начали с Лазаревского района, в таком формате до главного праздника поздравим всех участников боевых действий во время ВОВ во всех районах курорта. Мы обязаны окружить заботой людей, подаривших нам Великую Победу, сохранить память об их великом подвиге, - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.