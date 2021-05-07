Погода в Краснодаре на 7 мая 2021 года: теплая погода установится в краевом центре в пятницу Фото: Олег ЗОЛОТО

Погода на майские праздники по-настоящему радует жителей и гостей Краснодарского края. Если бы не дождливый понедельник, ее вовсе можно было бы назвать идеальной. Уже третий день подряд воздух в Краснодаре прогревается до плюс 25-27 градусов.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода в Краснодаре на 27 апреля 2021 года.

- Ожидается солнечная погода с усилением ветра до 9 м/с, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Максимальная температура воздуха составит 27 градусов.