Температура воды в Черном море 7 мая 2021: из-за жары море прогреется до самых высоких значений за год Фото: Виталий КАРНАУХ

Курортный сезон на Кубани стартовал еще 1 мая. Из-за закрытия границы с Турцией туристы со всей России поехали в Краснодарский край. Сейчас кубанские отели заполнены более чем на 80%. Это рекордные показатели для майских праздников. Но владельцы гостиниц и отелей убеждены, что пиковые нагрузки в мае еще впереди. Совсем скоро на юге стартует купальный сезон. Температура воды в Черном море каждый день все больше радует отдыхающих.

«КП» – Кубань» выяснила, какая температура воды в Черном море 7 мая 2021

В пятницу морская гладь в Сочи прогреется до плюс 17 градусов. Это повторение рекордного показателя, который впервые был зафиксирован день назад. Немного слабее прогрелась морская гладь в Геленджике, Новороссийске, Туапсе и Анапе (+14).

Отметим, что самая комфортная температура для купания в море – плюс 28 градусов. Обычно она наступает в начале июня.