В День Победы в «Орленке» откроют Аллею городов-героев

Фото предоставлено пресс-службой "Орленка"

В День Победы во Всероссийском детском центре появится новое образовательное пространство – Аллея городов-героев. Она расположится на территории музея авиационной техники под открытым небом, который посещают все дети, приезжающие на смены в «Орлёнок». Аллея будет состоять из 13 памятных табличек с названиями городов-героев: Ленинград (Санкт-Петербург), Москва, Керчь, Одесса, Севастополь, Новороссийск, Мурманск, Тула, Минск, Смоленск, Сталинград (Волгоград), Киев, Брестская крепость. К каждой табличке прилагается капсула для земли из этих городов.

«На Аллее городов-героев в “Орлёнке” собраны частицы тех земель, на которых в годы Великой Отечественной войны велись самые ожесточённые бои за Родину, решалась судьба нашего народа. 13 городов – 13 капсул. Здесь орлята из разных регионов страны смогут почтить память предков, рассказать ровесникам о героических подвигах своих дедов и прадедов, защитивших мир от фашизма. Инициатива создания Аллеи городов-героев принадлежит всероссийскому общественному движению наставников детей и молодёжи “Наставники России”. Проект удалось реализовать при непосредственной поддержке регионального отделения “Наставников России” в Санкт-Петербурге и реставрационной компании “Модуль”», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Праздничный день, приуроченный к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начнётся в Центре с торжественной общеорлятской линейки, которая соберёт более 1200 детей из 37 регионов страны. Затем мальчишки и девчонки посмотрят онлайн-трансляцию Парада Победы на Красной площади в Москве, а после отправятся на тематические образовательные площадки. Ребята изучат огневую, медицинскую и начальную альпинистскую подготовку, займутся сборкой и разборкой автомата Калашникова, научатся танцевать вальс Победы. Кроме того, школьников ждут познавательные занятия и квест-игра «Дорога к Победе».

Участие в подготовке праздничной программы принимают и сами орлята. Так, ребята исполнят песни и прочтут стихотворения военных лет на литературно-музыкальной площадке, которую организуют участники инклюзивной смены «Импульс творчества». А юные музыканты I Всероссийского фестиваля-конкурса детских духовых оркестров

«Сильные духом» сыграют известные военные мелодии – «День победы», «Священная война» – на марш-параде «Фанфары Победы». В этот же день генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов презентует школьникам мультимедийную выставку «Музыка героев», которая расскажет ребятам о значимости песенной культуры в военные годы.

Также в День Победы орлята станут зрителями фильма «Подольские курсанты». Кинокартину ребятам представит исполнитель одной из ролей Михаил Дорожкин. Просмотр пройдёт в рамках внеконкурсной программы XXV Всероссийского фестиваля визуальных искусств.

Большим творческим событием станет концерт «Нам не забыть победной той весны!», участие в котором примут орлята всех лагерей Центра. На сцене Амфитеатра, вмещающего 1500 зрителей, выступят детские творческие коллективы из Санкт-Петербурга, Кирова, Рязани, Новосибирска и других городов России.

В 18:55 «Орлёнок» присоединится к Всероссийской минуте молчания. Ребята и сотрудники Центра спустят в воды Чёрного моря венки в честь погибших в годы Великой Отечественной войны и почтят память героев.

Завершится День Победы вечерами памяти, на которых дети и вожатые поделятся историями героев из своих семей, а финальной точкой станет праздничный салют на вечерней набережной «Орлёнка».