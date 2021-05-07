Имя Героя России присвоено военно-патриотическому центру в Сочи

Фото: sochi.ru.

В мероприятии приняли участие вице-президент Международной Ассоциации ветеранов спецподразделений «Альфа» Владимир Елисеев и служба охраны на Кавказе ФСО России. Об этом рассказали в мэрии курорта.

Военно-патриотическому центру «Крылья» присвоили имя Героя России Дмитрия Разумовского. Он был командиром группы «Вымпел», подполковником ФСБ, погибшем при освобождении заложников во время теракта в Беслане. Посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации.

ВПЦ «Крылья» является вторым по счету в нашей стране военно-патриотическим объединением. Деятельность центра направлена на патриотическое воспитание молодежи, сохранение и преемственность лучших традиций, знаний ветеранов спецподразделения №1 в России.