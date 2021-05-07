Смертельное ДТП в Адыгее: скончался житель Краснодарского края

Фото: МВД по республике Адыгея

Смертельное ДТП случилось поздно вечером на трассе Энем — Бжедугхабль — Адыгейск. Как стало известно, около хутора Шевченко Теучежского района республики столкнулись легковушка и грузовик.

- По предварительной информации, 47-летний житель Краснодарского края, который был за рулем Kia, выехал на встречку, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе МВД по республике Адыгея. - Там он врезался в КамАЗ.

В результате ДТП водитель легковушки скончался от полученных травм. Мужчина, ехавший в грузовике, не пострадал.

- По факту аварии с участием легковушки и грузового автомобиля проводится проверка, - добавляют в МВД по Адыгее.