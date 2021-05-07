Фото: sochi.ru.

Форум кубанской журналистики завершился в Сочи. Ведущие эксперты в сфере СМИ обсудили с коллегами перспективы современных медиа и вопросы развития отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе курорта.

- Форум дал возможность журналистскому сообществу Краснодарского края пообщаться с самыми интересными спикерами и напрямую задать вопросы губернатору. По итогам двухдневного форума прозвучала ключевая мысль - необходимо двигаться вперед, используя современные технологии и опыт друг друга, - сказала председатель Союза журналистов Краснодарского края Диана Горбань.

Форум кубанской журналистики проходил в Сочи 5 и 6 мая. Участниками стали более 70 представителей средств массовой информации.