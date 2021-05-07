Фото instagram.com/delfacenter.

Тела дельфинов обнаружили у берегов Анапы. Визуально животное выглядело здоровым. Об этом сообщили сотрудники центра спасения дельфинов «Дельфа».

Первого дельфина обнаружили в Варваровской Щели. Это молодой самец, вполне упитанный, без внешних признаков заболеваний. Следов повреждений не видно. Но как отмечают специалисты, некоторые сети, из-за которых гибнут афалины, не всегда оставляют видимые следы на телах животных.

Второго самца нашли в Большом Утрише. Случай аналогичный предыдущему.

Сотрудники взяли пробы на микробиологические и вирусологические исследования. Ученые уверены, что дельфины погибли в результате попадания в траловый мешок рыболовного судна.

По словам, специалисты Центра, коммерческое рыболовство является основной причиной гибели дельфинов по всему мир. Сообщения о погибших китообразных оперативно направляются в государственные органы, но пока никаких серьезных мер по предотвращению приловов не предпринимается.