На Кубани пройдет конкурс на лучший видеоролик «Береги энергию – 2021»

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае стартовал конкурс социальной рекламы «Береги энергию – 2021». Для участия необходимо сделать видеоролик или плакат, призывающий рационально использовать энергию в быту и на производстве. В конкурсе могут принять участие жители Кубани от 14 до 30 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Все участники получат дипломы, а создателей самых лучших работ наградят ценными призами.

Работы принимаются до 30 июня 2021 года по электронному адресу energyman.krd@gmail.com или лично в оргкомитете конкурса по адресу город Краснодар, улица Рашпилевская, 179/1, корпус Б, 308 кабинет.