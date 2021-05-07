Фото: sochi.ru.

Песенный флешмоб «Спасибо за мир» прошел в Сочи. В акции ко Дню Победы участвует молодежь курорта. Об этом сообщили в администрации города.

Студенты и воспитанники военно-патриотических клубов Сочи собрались на площади перед универмагом и исполнили песни военных лет.

- С песней в Великую Отечественную войну шли на фронт, с песней труженики тыла трудились на блага наших солдат. Необходимо, чтобы молодежь знала эти песни. Флешмоб поможет привить молодым сочинцам чувство патриотизма и любови к родному городу, рассказал начальник управления молодежной политики администрации Сочи Сергей Черемшанов.