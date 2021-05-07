Краснодарские актеры победили в Международном конкурсе «Пространство юных»

Логотип театральной школы-студии "Гелиос"

Краснодарская театральная школа-студия победила в Международном конкурсе «Пространство юных». Воспитанники коллектива победили сразу в двух номинациях для старших - «Лучший спектакль» с постановкой «Реверсия жизни» и «Лучшая мужская роль первого плана». Их поздравил глава Краснодара Евгений Первышов.

- Поздравляю с заслуженной победой наших юных театралов! Здорово, когда в таком возрасте у ребят уже есть любимое дело, которое находит признание на международных площадках, - написал мэр в своем тг-канале.

Фестиваль проходил в Сочи с 30 апреля по 7 мая. В нем приняли участие более 30 коллективов из разных регионов России.