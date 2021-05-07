Фото: sochi.ru.

Забег ко Дню Победы стартовал в Сочи. Более 1000 человек влились в ряды легкоатлетов Краснодарского края. Об этом сообщили в мэрии курорта.

В забеге приняли участие спортсмены, школьники, студенты, жители и гости курорта.

- Это дань тысячам кубанских спортсменов, которые, будучи первыми в спорте, стали и первыми на линии фронта, - рассказал директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Анатолий Мирошников.

Старт забега начался в парке «Ривьера», а финишировали у пляжа "Маяк". Добровольцы пробежали две дистанции - на 800 м и 1,5 км.