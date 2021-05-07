Фото: sochi.ru.

Запасы питьевой воды в Сочи под контролем. Специалисты «Росгеологии» и мэр города Алексей Копайгородский обсудили проект бесперебойного водоснабжения отдаленных населенных пунктов. Об этом рассказали в пресс-службе курорта.

Сейчас, в городе ведется работа по подготовке программы социально-экономического развития «Новый Сочи». В рамках которой планируется при поддержке федеральных структур и администрации региона провести масштабную модернизацию коммунальной и социальной инфраструктуры Сочи. Решение проблем с водоснабжением – главная часть этой программы.

- В 2020 году город оказался на грани дефицита питьевой воды, после продолжительной засухи из-за резкого снижения уровень воды на центральном водозаборе, - рассказал мэр курорта Алексей Копайгородский.

Чтобы избежать прошлогоднюю ситуацию нужно принять комплекс мер: перебуривать скважины, ставить дополнительные резервуары чистой воды, оборудовать новые насосные группы.

– Мы уделяем особое внимание этому проекту. Уверен, что проблему за 1,5 года можно точно решить. Для этого нужно расширять объемы границ участков, произвести переоценку запасов, отремонтировать существующие скважины, - заявил руководитель «Росгеологии» Сергей Горьков.

Специалисты «Росгеологии» предлагают организовать локальные водозаборы в верховьях рек.