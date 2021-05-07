Активы «Кубанского универсального банка» продают за 182 миллиона рублей

Банк признали банкротом в 2017 году

АО «Российский аукционный дом» объявил торги по продаже активов «Кубанского универсального банка». На аукционе можно будет приобрести «дебиторку» банка, то есть все права на получение денег от других предприятий банку. Общая сумма таких задолженностей оценена экспертами в 182,1 миллиона рублей. Об этом сообщается в открытых источниках Единого реестра сведений о банкротстве.

На аукцион выставили 12 лотов от 1,3 миллиона до 45,9 миллионов рублей. Самый дорогой из них – документ-требование к ООО «АН»Сфера Капитал» на сумму 51,1 миллион.

Кроме того, на торги выставили требования и к 67 физлицам на сумму 43,1 миллион рублей. Тут начальная сумма лота – 38,8 миллионов рублей. Также в сумму лота включили и оборудование, цена которого равна 137,7 тысячам рублей.