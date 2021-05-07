В канун Дня Победы вандалы изрешетили мемориальную табличку в Новороссийске

Полиция уже заинтересовалась этим случаем.

Вопиющий случай вандализма произошел в городе-герое. В канун Дня Победы неизвестные хулиганы изрешетили мемориальную табличку. Она установлена около автобусной остановки в новороссийском поселке Федотовка. На ней указаны названия и описания 10 мемориалов. Но кому-то показалось забавным превратить конструкцию в дуршлаг.

Вандалы, по всей видимости, стреляли по ней из травматического пистолета – видны десятки следов от пуль. Кому пришло в голову, устроить подобное, пока неизвестно. Но полиция уже заинтересовалась роликом, появившимся в соцсетях.

- Проводится проверка, - сказали в МВД по Новороссийску.

Найти злоумышленников будет несложно. Рядом с изуродованной табличкой находятся камеры наблюдения, в объектив которых лица вандалов должны были попасть.

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