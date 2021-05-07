Под Краснодаром сгорели два частных дома

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Пожар случился утром 7 мая в станице Елизаветинской на территории СНТ «Строитель». В 10:09 поступил звонок в экстренные службы с сообщением о возгорании, после чего пожарные расчеты были на месте через несколько минут. Оказалось, что в станице загорелись два частных дома общей площадью в 104 квадратных метра.

- Ликвидировать огонь удалось спустя час после возгорания, в 11:10. Полностью пожар был потушен в 11:55, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Известно, что в пожаре никто не пострадал. Сейчас специалисты выясняют причины случившегося. Для тушения возгорания были задействованы шесть машин и 24 спасателя.