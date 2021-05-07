В четыре села под Геленджиком вернули газ

Трубу починили даже раньше обещанного срока

Напомним, 6 мая в районе поселка Светлый под Геленджиком случилась авария на газопроводе. Там рабочий повредил трубу, после чего в целях безопасности отключили подачу газа в четырех муниципалитетах - селах Дивноморское, Возрождение, Прасковеевка и хуторе Джанхот. Сегодня, 7 мая, подачу газа восстановили.

- Силами филиала №10 АО «Газпром газораспределение Краснодар» сегодня в 11:00 была восстановлена подача газа, - сообщает пресс-служба администрации города Геленджика.