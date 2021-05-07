В Краснодаре застройщику ЖК «Анит-Сити» продлили срок заключения

Краснодарский краевой суд

Напомним, осужденные с февраля 2011 года по март 2017 года развернули долевое строительство ЖК «Анит-Сити». Они собрали с дольщиков деньги, но вот заниматься строительством не стали. В результате от их действий пострадало более 180 человек.

В 2019 году организатора Олега Георгизова и его подельников - Горкавая, Хаджимова, Вечерне и Антонина осудили, но тогда приговор в законную силу не вступил. Сегодня, 7 мая, Краснодарский краевой суд ужесточил наказание главному обвиняемому.

- По результатам рассмотрения представления наказание Георгизову в виде лишения свободы усилено с 7 лет до 7 лет 6 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Ранее его приговорили к семи годам и штрафу в миллион рублей. Остальным участникам делопроизводства суд оставил приговор без изменения. Горкавой назначено лишение свободы на срок 4 года со штрафом 500 тысяч рублей, Хаджимову и Вечерней - на срок 3 года, Антоняну - на срок 2 года.