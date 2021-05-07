Фото: sochi.ru.

Акция «Георгиевская лента» продолжается в Сочи. Более 20 тысяч памятных символов уже раздали. Об этом сообщили в пресс-службе курорта.

Символ Победы раздают волонтеры в общественных местах, аптеках, торговых центрах и на мероприятиях, приуроченных к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

- Волонтеры объясняют суть акции, рассказывают, что обозначает каждый цвет на георгиевской ленте. Черный - это цвет траура, пороха, дыма, оранжевый - цвет огня и памяти, - рассказал начальник управления молодежной политики администрации Сочи Сергей Черемшанов.

Цель акции - чтобы каждый живущий в современной России помнил о героическом подвиге наших предков.