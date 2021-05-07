Фото: sochi.ru.

Концерт, посвященный Дню Победы прошел в Сочи. Выступление было в формате театрализованной постановки, где каждый номер переходил из одного в другой. Об этом сообщили в мэрии курорта.

Участниками стали самодеятельные коллективы, профессиональные артисты, студенты и военнослужащие города.

- Со сцены актеры рассказали о трудностях войны, о любви и Победе. Своими песнями, танцами и мини-сценками они погрузили зрителя в прошлое. Автором сценария и режиссером выступила Елена Самохвалова. Она смогла соединить воедино большой состав актеров от самых маленьких до опытных артистов города, - рассказала начальник управления культуры администрации города Сочи Марианна Устинова.