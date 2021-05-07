Фото: Сергей Лисицын.

День радио отмечают в Сочи. Алексей Копайгородский поздравил работников отрасли связи с профессиональным праздником. Об этом рассказали в пресс-службе курорта.

На торжественной церемонии глава города вручил благодарственные письма тридцати представителям профессии.

– От всей души хочу поздравить вас с профессиональным праздником. В трудный для всей страны период ограничительных мер, связанных с пандемией, качественная связь позволила не только продолжить полноценно работать и учиться тысячам горожан, но и сохранить возможность общаться, - отметил мэр города Алексей Копайгородский.